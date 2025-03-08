У центрі Києва провалилася дорога: рятувальники дістали три машини

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві частково завалився хрест на одному з храмів Києво-Печерської лаври. Його демонтували рятувальники.

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