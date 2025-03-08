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У центрі Києва провалилася дорога: рятувальники дістали три машини

Фото: у центрі Києва дорога провалилися під землю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На місці старого підвального приміщення в центрі Києва виникло провалля. Рятувальники дістали три автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Подія сталася сьогодні, 8 березня, в Печерському районі столиці, у важкодоступному для габаритної техніки місці.

Для розв'язання проблеми було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки комунальної аварійно-рятувальної служби. 

 Фото: у центрі Києва провалилися дорога (t.me/KyivCityOfficial)

Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки.

За даними адміністрації, роботи тривали понад 5 годин.

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві частково завалився хрест на одному з храмів Києво-Печерської лаври. Його демонтували рятувальники.

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