RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В центре Киева провалились дорога: спасатели достали три машины

Фото: в центре Киева дорога провалились под землю (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На месте старого подвального помещения в центре Киева возникла пропасть. Спасатели достали три автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествие произошло сегодня, 8 марта, в Печерском районе столицы, в труднодоступном для габаритной техники месте.

Для решения проблемы было привлечено 14 спасателей и 4 единицы техники коммунальной аварийно-спасательной службы.

Фото: в центре Киева провалилась дорога (t.me/KyivCityOfficial)

Также применяли ручные тяговые лебедки, гидравлические подушки, деревянные доски, толстые тросы, чтобы как можно меньше повредить машины.

По данным администрации, работы продолжались более 5 часов.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвария