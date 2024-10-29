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У центрі Києва прорвало водопровід: куди зараз краще не їхати

Вівторок 29 жовтня 2024 10:18
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У центрі Києва прорвало водопровід: куди зараз краще не їхати Рух транспорту ускладнено на одному з перехресть у центрі столиці (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 29 жовтня, на одному з перехресть у центрі Києва стався прорив водопроводу. Рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Telegram.

Де саме в Києві стався прорив водопроводу

Згідно з інформацією правоохоронців, прорив водопроводу стався на перехресті столичних вулиць:

  • Ділова
  • Велика Васильківська

У центрі Києва прорвало водопровід: куди зараз краще не їхати

Який вигляд має місце події (фото: t.me/kyivpatrol)

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з проривом водопроводу на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської, рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - йдеться у дописі патрульної поліції столиці.

У центрі Києва прорвало водопровід: куди зараз краще не їхати

Допис правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.

Читайте також, чому з 26 до 28 жовтня обмежували рух на ще одному з мостів столиці.

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