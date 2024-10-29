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В центре Киева прорвало водопровод: куда сейчас лучше не ехать

Вторник 29 октября 2024 10:18
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В центре Киева прорвало водопровод: куда сейчас лучше не ехать Движение транспорта затруднено на одном из перекрестков в центре столицы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 29 октября, на одном из перекрестков в центре Киева произошел прорыв водопровода. Движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.

Где именно в Киеве произошел прорыв водопровода

Согласно информации правоохранителей, прорыв водопровода произошел на перекрестке столичных улиц:

  • Деловая
  • Большая Васильковская

В центре Киева прорвало водопровод: куда сейчас лучше не ехать

Как выглядит место происшествия (фото: t.me/kyivpatrol)

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом водопровода на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, движение транспорта усложнено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - говорится в сообщении патрульной полиции столицы.

В центре Киева прорвало водопровод: куда сейчас лучше не ехать

Пост правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).

В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

Читайте также, почему с 26 по 28 октября ограничивали движение на еще одном из мостов столицы.

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