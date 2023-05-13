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В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожар

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 01:18
В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожар Фото: в Печерском районе Киева прозвучал взрыв и возник пожар (facebook.com/MNS_GOV_UA)
Автор: Константин Широкун

В Печерском районе Киева сегодня ночью, 13 мая прозвучал сильный взрыв, после которого возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно возрастом 92 года).

В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожарТакже была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени. По сообщению КГВА, спасатели пожар ликвидировали.

В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожар

Ранее сообщалось, что киевлянин обнаружил в своем огороде упавшую и неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-55.

Напомним, недавно в Киеве обнаружили минометные снаряды времен Второй мировой войны.

Также ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС ликвидировали 163 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в Винницкой области.

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