В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожар

В Печерском районе Киева сегодня ночью, 13 мая прозвучал сильный взрыв, после которого возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно возрастом 92 года).

Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени. По сообщению КГВА, спасатели пожар ликвидировали.