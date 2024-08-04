У центрі Києва обмежать рух транспорту 5 серпня: що відомо

Нагадаємо, що з 22 липня Київський фунікулер закрили на щорічний плановий ремонт. Він триватиме більше місяця, до 26 серпня.

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