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В центре Киева ограничат движение транспорта 5 августа: что известно

Фото: в центре Киева ограничат движение транспорта 5 августа (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

5 августа на Севастопольской площади в Киеве ограничат движение транспорта по туннелю. Это связано с текущим ремонтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

"На Севастопольской площади ограничат движение транспорта по тоннелю в направлении с проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара", - говорится в сообщении.

Как поясняют специалисты, ограничения движения связаны с текущим ремонтом, а именно укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"Они будут действовать с 14:00 до 23:00", - добавили в "Киевавтодоре".

Напомним, с 22 июля Киевский фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт. Он продлится больше, чем месяц, до 26 августа.

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Киев