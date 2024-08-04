У центрі Києва обмежать рух транспорту 5 серпня: що відомо

5 серпня на Севастопольській площі в Києві обмежать рух транспорту тунелем. Це пов'язано з поточним ремонтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва .

"Вони діятимуть із 14:00 до 23:00", - додали у "Київавтодорі".

Як пояснюють спеціалісти, обмеження руху пов’язані з поточним ремонтом, а саме укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

"На Севастопольській площі обмежать рух транспорту тунелем у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 22 липня Київський фунікулер закрили на щорічний плановий ремонт. Він триватиме більше місяця, до 26 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.