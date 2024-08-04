В центре Киева ограничат движение транспорта 5 августа: что известно
5 августа на Севастопольской площади в Киеве ограничат движение транспорта по туннелю. Это связано с текущим ремонтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.
"На Севастопольской площади ограничат движение транспорта по тоннелю в направлении с проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара", - говорится в сообщении.
Как поясняют специалисты, ограничения движения связаны с текущим ремонтом, а именно укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
"Они будут действовать с 14:00 до 23:00", - добавили в "Киевавтодоре".
Напомним, с 22 июля Киевский фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт. Он продлится больше, чем месяц, до 26 августа.
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