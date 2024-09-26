У центрі Києва масштабний мітинг: що сталося

Сьогодні центральна вулиця Києва Хрещатик була перекрита через протести. Відомо, що мітингують інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський движ".
Наразі протести продовжуються, а відео з нього публікують місцеві Telegram-канали.
Інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду" вийшли на протест через обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК.
Наразі відомо, що до мітингувальників вийшов мер Києва Віталій Кличко.
Найбільша будівельна компанія в Києві, яка займається житловими та комерційними проєктами. Заснована у 1955 році, компанія має багаторічний досвід в будівництві житлових комплексів, шкіл та соціальних об'єктів. Вона є ключовим гравцем на ринку нерухомості столиці та реалізує десятки проєктів щороку.
Це велика українська будівельна корпорація, що спеціалізувалася на зведенні житлових і комерційних об'єктів у Києві та інших містах України. Компанія була створена у 2004 році, і швидко стала одним з найбільших забудовників країни. Однак у 2019 році "Укрбуд" опинилася у фінансовій кризі, через що будівництво кількох житлових комплексів зупинилося. Для завершення об'єктів компанія передала незавершені проєкти іншому забудовнику - "Київміськбуду", який взяв на себе відповідальність за закінчення будівництва.
Минулого року Київська міськрада попросила у Кабміна України 2,28 млрд грн компенсації за добудову ЖК "Укрбуду". Тоді у пресслужбі "Київміськбуду" пояснили, що така сума пов'язана з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд".
Раніше у коментарі РБК-Україна Олена Шуляк, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу", повідомила, що Фонд соціального житла може перебудувати сотні недобудів в Україні.
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