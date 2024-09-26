У центрі Києва масштабний мітинг: що сталося

Наразі протести продовжуються, а відео з нього публікують місцеві Telegram-канали.

Інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду" вийшли на протест через обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК.

Наразі відомо, що до мітингувальників вийшов мер Києва Віталій Кличко.

Компанія "Київміськбуд"

Найбільша будівельна компанія в Києві, яка займається житловими та комерційними проєктами. Заснована у 1955 році, компанія має багаторічний досвід в будівництві житлових комплексів, шкіл та соціальних об'єктів. Вона є ключовим гравцем на ринку нерухомості столиці та реалізує десятки проєктів щороку.

Компанія "Укрбуд"

Це велика українська будівельна корпорація, що спеціалізувалася на зведенні житлових і комерційних об'єктів у Києві та інших містах України. Компанія була створена у 2004 році, і швидко стала одним з найбільших забудовників країни. Однак у 2019 році "Укрбуд" опинилася у фінансовій кризі, через що будівництво кількох житлових комплексів зупинилося. Для завершення об'єктів компанія передала незавершені проєкти іншому забудовнику - "Київміськбуду", який взяв на себе відповідальність за закінчення будівництва.

Минулого року Київська міськрада попросила у Кабміна України 2,28 млрд грн компенсації за добудову ЖК "Укрбуду". Тоді у пресслужбі "Київміськбуду" пояснили, що така сума пов'язана з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд".