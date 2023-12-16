Київрада попросить у Кабміна 2,28 млрд грн компенсації за добудову ЖК "Укрбуду"

Тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" рекомендує звернутися до Кабінету міністрів з вимогою компенсувати "Київміськбуду" сумарні заплановані збитки у сумі 2,28 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт ТКК під час сесії.

Як зазначили в прес-службі "Київміськбуду", сума у 2,28 млрд грн пов'язана з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд".

"Саме стільки коштів необхідно для добудови житлових комплексів, переданих від "Укрбуду" "Київміськбуду". Ця сума не є боргом ХК "Київміськбуд", - наголосили в прес-службі.

В компанії також зазначили, що здійснювати добудову "укрбудівських" комплексів їм доручили через розпорядження того ж Кабміну "Про заходи щодо розв'язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 17 червня 2020 р. №772-р.

"Комплекси "Укрбуд" початково в більшості своїй мали мінусовий баланс. Загальний дефіцит коштів, необхідних для добудови об'єктів "Укрбуду", було зафіксовано у зведеній таблиці, яку підписали три сторони під час здійснення передачі об’єктів для добудови: "Київміськбуд", попередній забудовник ТОВ "Укрбуд Девеломпент" та ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", яка є управителем фондів фінансування будівництва всіх ЖК "Укрбуд", - поясняють в компанії.

Загальна кількість введених "Київміськбудом" квадратних метрів у житлових комплексах "Укрбуду" становить близько 400 тис. кв. м. Це понад 4,2 тис. квартир, плюс понад 800 машиномісць і вбудовані комерційні приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що було завершено аудит "Київміськбуду".

Аудитори встановили, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" функціонувало належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули на результати її діяльності. Підтверджено сумарний збиток з урахуванням поточних ринкових цін на проекти "Укрбуд" у розмірі 2,28 млрд грн.

У результаті аналізу незалежними аудиторами фінансово-господарського стан у "Київміськбуд" не виявлено ознак дій із доведення підприємства до банкрутства чи приховання факту стійкої фінансової неспроможності.