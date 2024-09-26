В центре Киева масштабный митинг: что произошло

Пока протесты продолжаются, а видео с него публикуют местные Telegram-каналы.

Инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя" вышли на протест из-за возмущения по поводу бездействия столичных властей из-за затягивания строительства ЖК.

Пока известно, что к митингующим вышел мэр Киева Виталий Кличко.

Компания "Киевгорстрой"

Крупнейшая строительная компания в Киеве, занимающаяся жилыми и коммерческими проектами. Основанная в 1955 году компания имеет многолетний опыт в строительстве жилых комплексов, школ и социальных объектов. Она является ключевым игроком на рынке недвижимости столицы и реализует десятки проектов каждый год.

Компания "Укрстрой"

Это крупная украинская строительная корпорация, специализирующаяся на строительстве жилых и коммерческих объектов в Киеве и других городах Украины. Компания была создана в 2004 году и быстро стала одним из крупнейших застройщиков страны. Однако в 2019 году "Укрбуд" оказалась в финансовом кризисе, из-за чего строительство нескольких жилых комплексов остановилось. Для завершения объектов компания передала незавершенные проекты другому застройщику - "Киевгорстрою", взявшему на себя ответственность за окончание строительства.

В прошлом году Киевский горсовет попросил у Кабмина Украины 2,28 млрд грн компенсации за достройку ЖК "Укрстроя". Тогда в пресс-службе "Киевгорстроя" объяснили, что такая сумма связана с достройкой объектов корпорации "Укрбуд".