ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києва масштабний мітинг: що сталося

Четвер 26 вересня 2024 13:54
UA EN RU
У центрі Києва масштабний мітинг: що сталося Фото: КМДА (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні центральна вулиця Києва Хрещатик була перекрита через протести. Відомо, що мітингують інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський движ".

Наразі протести продовжуються, а відео з нього публікують місцеві Telegram-канали.

Інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду" вийшли на протест через обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК.

Наразі відомо, що до мітингувальників вийшов мер Києва Віталій Кличко.

Компанія "Київміськбуд"

Найбільша будівельна компанія в Києві, яка займається житловими та комерційними проєктами. Заснована у 1955 році, компанія має багаторічний досвід в будівництві житлових комплексів, шкіл та соціальних об'єктів. Вона є ключовим гравцем на ринку нерухомості столиці та реалізує десятки проєктів щороку.

Компанія "Укрбуд"

Це велика українська будівельна корпорація, що спеціалізувалася на зведенні житлових і комерційних об'єктів у Києві та інших містах України. Компанія була створена у 2004 році, і швидко стала одним з найбільших забудовників країни. Однак у 2019 році "Укрбуд" опинилася у фінансовій кризі, через що будівництво кількох житлових комплексів зупинилося. Для завершення об'єктів компанія передала незавершені проєкти іншому забудовнику - "Київміськбуду", який взяв на себе відповідальність за закінчення будівництва.

Минулого року Київська міськрада попросила у Кабміна України 2,28 млрд грн компенсації за добудову ЖК "Укрбуду". Тоді у пресслужбі "Київміськбуду" пояснили, що така сума пов'язана з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд".

Раніше у коментарі РБК-Україна Олена Шуляк, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу", повідомила, що Фонд соціального житла може перебудувати сотні недобудів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київміськбуд Укрбуд
NEWS
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні