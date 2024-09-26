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В центре Киева масштабный митинг: что произошло

Четверг 26 сентября 2024 13:54
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В центре Киева масштабный митинг: что произошло Фото: КГГА (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня центральная улица Киева Крещатик была перекрыта из-за протестов. Известно, что митингуют инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевский движ ".

Пока протесты продолжаются, а видео с него публикуют местные Telegram-каналы.

Инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя" вышли на протест из-за возмущения по поводу бездействия столичных властей из-за затягивания строительства ЖК.

Пока известно, что к митингующим вышел мэр Киева Виталий Кличко.

Компания "Киевгорстрой"

Крупнейшая строительная компания в Киеве, занимающаяся жилыми и коммерческими проектами. Основанная в 1955 году компания имеет многолетний опыт в строительстве жилых комплексов, школ и социальных объектов. Она является ключевым игроком на рынке недвижимости столицы и реализует десятки проектов каждый год.

Компания "Укрстрой"

Это крупная украинская строительная корпорация, специализирующаяся на строительстве жилых и коммерческих объектов в Киеве и других городах Украины. Компания была создана в 2004 году и быстро стала одним из крупнейших застройщиков страны. Однако в 2019 году "Укрбуд" оказалась в финансовом кризисе, из-за чего строительство нескольких жилых комплексов остановилось. Для завершения объектов компания передала незавершенные проекты другому застройщику - "Киевгорстрою", взявшему на себя ответственность за окончание строительства.

В прошлом году Киевский горсовет попросил у Кабмина Украины 2,28 млрд грн компенсации за достройку ЖК "Укрстроя". Тогда в пресс-службе "Киевгорстроя" объяснили, что такая сумма связана с достройкой объектов корпорации "Укрбуд".

Ранее в комментарии РБК-Украина Елена Шуляк, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа", сообщила, что Фонд социального жилья может перестроить сотни недостроев в Украине.

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КГГА Киевгорстрой Укрбуд
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