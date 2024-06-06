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У центрі Києва колишній військовий-втікач напав на співробітника ТЦК

Київ, Четвер 06 червня 2024 15:11
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У центрі Києва колишній військовий-втікач напав на співробітника ТЦК Фото: у центрі Києва напали на співробітника ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Києві чоловік напав одного зі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападником виявився колишній військовий-втікач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався 5 червня біля станції метро "Хрещатик" у центрі Києва. Як зазначають у ТЦК, до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

Військові ТЦК попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

Зловмисника затримала поліція, він не зміг пояснити своїх агресивних дій.

"Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину", - йдеться у повідомленні.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

Інші інциденти за участі ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затримали чоловіка на вулиці. У ТЦК пояснили, що чоловік - чинний військовослужбовець, який намагався втекти.

Також днями у Житомирській області стався смертельний інцидент. Як відомо, у військовозобов'язаного чоловіка стався епілептичний напад на території ТЦК у Звягелі. Його забрали до лікарні, де він помер.

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