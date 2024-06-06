В центре Киева бывший беглый военный напал на сотрудника ТЦК

В центре Киева мужчина напал одного из сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Нападавшим оказался бывший беглый военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент произошел 5 июня у станции метро "Хрещатик" в центре Киева. Как отмечают в ТЦК, к военнослужащим территориального центра комплектования подошло лицо в гражданском и начало провоцировать конфликт.

Военные ТЦК попросили у мужчины военно-учетные документы. Он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и был ранен.

Злоумышленника задержала полиция, он не смог объяснить свои агрессивные действия.

"После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно покинул воинскую часть", - говорится в сообщении.

Материалы служебного расследования переданы Государственному бюро расследований. Также открыто дело о самовольном уходе из воинской части.