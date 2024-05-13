У центрі Києва на два дні можуть перекрити рух: у чому причина

"14-15 травня можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва у зв’язку з проведенням охоронних заходів", - повідомили в УДО.

Там також нагадали, що військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх.