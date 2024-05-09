Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

При цьому причини такого рішення президента наразі невідомі.

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Викриття полковників УДО

Зазначимо, що 7 травня Служба безпеки України заявила про викриття підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Зокрема правоохоронці затримали двох полковників Управління держохорони. Вони могли виконувати вказівки російської Федеральної служби безпеки.

Що відомо про Рудя

Зазначимо, що Сергій Рудь народився 24 квітня 1977 року у Хмельницькій області.

У 1998 році закінчив Академію Прикордонних військ імені Богдана Хмельницького.

У 1994-1998 рр. - був курсантом Академії Прикордонних військ України.

У 1998-2002 pp. - служив на посадах офіцерського складу спеціальних аеромобільних підрозділів Прикордонних військ України.

У 2002-2006 рр. - служив на посадах офіцерського складу підрозділів охорони органів державної влади України в Управлінні державної охорони України.

2006-2011 рр. - служив на посадах офіцерського складу у Департаменті роботи з особовим складом Управління державної охорони України.

2011-2018 рр. - служив на керівних посадах Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2018 - травень 2019 рр. - служив на керівних посадах у Департаменті особистої охорони Управління державної охорони України.

Травень - жовтень 2019 рр. - був заступником начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

16 листопада 2019 року - призначений начальником Управління державної охорони України.

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