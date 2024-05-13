В центре Киева на два дня могут перекрыть движение: в чем причина

"14-15 мая возможны ограничения дорожного движения в центральной части города Киева в связи с проведением охранных мероприятий", - сообщили в УГО.

Там также напомнили, что военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать во время осуществления охранных мероприятий движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их.