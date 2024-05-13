В центре Киева на два дня могут перекрыть движение: в чем причина

В центре Киева 14-15 мая возможны ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины (УГО).
"14-15 мая возможны ограничения дорожного движения в центральной части города Киева в связи с проведением охранных мероприятий", - сообщили в УГО.
Там также напомнили, что военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать во время осуществления охранных мероприятий движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя. Соответствующий указ появился на сайте президента 9 мая.
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