У центрі Києва дрон впав на дорогу, є постраждалий

Як повідомляло РБК-Україна, у соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом.

Близько полудня Росія атакувала Київ дронами вже вдруге за день. У столиці знову пролунали вибухи, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.

А трохи раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Броварів, Боярки, Димера та Великої Димерки.