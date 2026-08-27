У центрі Києва дрон впав на дорогу, є постраждалий

У центральній частині Києва безпілотник впав на проїжджу частину дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
"У Голосіївському районі, в центральній частині міста, БпЛА впав на проїжджу частину дороги," - сказав Кличко.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Подробиці щодо стану його здоров'я уточнюються.
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"Також у Голосіївському районі сталося загоряння нежитлової будівлі. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у заяві КМВА.
Двох постраждалих внаслідок атаки БпЛА на столицю медики госпіталізували.
Уночі 27 серпня Росія атакувала Київ та область. Уламки збитих цілей впали у Подільському та Шевченківському районах, під ударом також опинилися склади поблизу міста.
Вранці атака тривала. У Голосіївському районі спалахнув автомобіль через ворожий удар, пожежу згодом ліквідували. Тим часом у Печерському районі пошкодило будівлю спортивного комплексу.
Як повідомляло РБК-Україна, у соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом.
Близько полудня Росія атакувала Київ дронами вже вдруге за день. У столиці знову пролунали вибухи, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.
А трохи раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Броварів, Боярки, Димера та Великої Димерки.