В центре Киева дрон упал на дорогу, есть пострадавший

Как сообщало РБК-Украина, в соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом.

Около полудня Россия атаковала Киев дронами уже второй раз за день. В столице снова раздались взрывы, в небе над городом работала противовоздушная оборона.

А чуть раньше Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Броваров, Боярки, Дымера и Большой Дымерки.