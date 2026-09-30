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У центрі Києва "Дарниця" встановила інсталяцію, що спонукає українців подбати про своє серце

16:38 30.09.2026 Ср
3 хв
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aimg Анна Шиканова
У центрі Києва "Дарниця" встановила інсталяцію, що спонукає українців подбати про своє серце Нова інсталяція від "Дарниці" в центрі Києва (фото: пресслужба)
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У центрі Києва, на Контрактовій площі, відкрилась інсталяція, мета якої спонукати українців подбати про своє серце. Вона буде доступна для відвідувачів до 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Що символізує ця інсталяція

Тематична інсталяція була встановлена до Всесвітнього дня серця і є частиною щорічної інформаційної кампанії "Перевірте головне", яку проводить фармацевтична компанія "Дарниця" за підтримки Інституту серця МОЗ України.

Інсталяція підсвічує речі, які не залежать від нас, але які ми перевіряємо щодня: карту повітряних тривог, лайки у соцмережах та сповіщення у месенджерах, прогноз погоди і час. І спонукає замислитись над питанням, а чи перевіряємо ми головне – наше серце, чи знаємо, в якому воно стані.

"Це не просто інсталяція. Це запрошення до рефлексії та нагадування про головне – турботу про себе, тим паче у цей непростий час. Тема серця актуальна як ніколи, виходячи зі статистики. І ми хочемо, щоб якомога більше людей звернули на нього увагу. Адже від здоров’я цього органу залежить наше життя", – зазначає директорка з управління репутацією "Дарниці" Ярослава Полякова.

У центрі Києва &quot;Дарниця&quot; встановила інсталяцію, що спонукає українців подбати про своє серцеУ центрі Києва &quot;Дарниця&quot; встановила інсталяцію, що спонукає українців подбати про своє серце

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Чому потрібно дбати про своє серце

За даними МОЗ та Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання спричиняють 68% усіх смертей. Повномасштабна війна та хронічні стреси тільки погіршили ситуацію. Як зазначають у Інституті серця, інфаркти та інсульти "помолодшали" на 10-15 років. А 4 з 10 випадків небойових втрат серед військових припадають на гострі серцево-судинні стани.

"При цьому у 80% випадків цим захворюванням можна запобігти. Та найбільша проблема – у тому, що багато серцево-судинних захворювань роками можуть розвиватися практично безсимптомно. Своєчасний чекап дозволяє виявити ці фактори ще до появи інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності", – наголошує генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров.

У центрі Києва &quot;Дарниця&quot; встановила інсталяцію, що спонукає українців подбати про своє серце
Інсталяція до Всесвітного дня серця (фото: пресслужба)

Нагадаємо, раніше в межах місяця обізнаності про серцево-судинні захворювання – "Перевірте головне" – був представлений онлайн-калькулятор ризику серцево-судинних захворювань, створений "Дарницею" разом з лікарями з Інституту серця.

За кілька запитань про вік, зріст, вагу, звички та сімейний анамнез людина отримує орієнтовну оцінку власного стану й розуміння, чи варто записатися на чекап. Калькулятор не замінює лікаря, але допоможе зробити крок до турботи про себе.

Раніше ми писали, як у "Дарниці" оцінюють ризик дефіциту ліків та розповіли, що буде з цінами.

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