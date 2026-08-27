В Україні змінили правила зберігання ліків через удари РФ по складах

В Україні змінили правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Рішення має дати фармацевтичним компаніям більше можливостей для організації складської та логістичної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького .

Кабінет міністрів спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відповідне рішення, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, має допомогти фармацевтичним компаніям адаптувати логістику до умов війни.

Фармкомпанії зможуть залучати додаткові склади

Після зміни правил фармацевтичні компанії зможуть використовувати додаткові складські приміщення для зберігання лікарських засобів.

Як пояснив Корецький, така можливість потрібна через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків замість зберігання їх в одному місці.

За словами прем'єра, це також дозволить бізнесу бути більш гнучким у питаннях логістики. Рішення, як очікується, має сприяти безперебійному постачанню ліків до аптек.

Навіщо це потрібно

Російські атаки на складську та логістичну інфраструктуру створюють ризики для зберігання й переміщення необхідної продукції. Тому урядове рішення має дати фармацевтичним компаніям можливість швидше змінювати схеми зберігання та розподіляти запаси між різними приміщеннями.