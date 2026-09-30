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В центре Киева "Дарница" установила инсталляцию, которая побуждает украинцев позаботиться о своем сердце

16:38 30.09.2026 Ср
2 мин
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aimg Анна Шиканова
В центре Киева "Дарница" установила инсталляцию, которая побуждает украинцев позаботиться о своем сердце Новая инсталляция от "Дарницы" в центре Киева (фото: пресс-служба)
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В центре Киева, на Контрактовой площади, открылась инсталляция, цель которой побуждать украинцев позаботиться о своем сердце. Она будет доступна посетителям до 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Что символизирует эта установка

Тематическая инсталляция была установлена ко Всемирному дню сердца и является частью ежегодной информационной кампании "Проверьте главное", проводимой фармацевтической компанией "Дарница" при поддержке Института сердца Минздрава Украины.

Инсталляция подсвечивает вещи, которые не зависят от нас, но которые мы проверяем ежедневно: карту воздушных тревог, ругательства в соцсетях и уведомления в мессенджерах, прогноз погоды и время. И побуждает задуматься над вопросом, проверяем ли мы главное – наше сердце, или знаем, в каком оно состоянии.

"Это не просто инсталляция. Это приглашение к рефлексии и напоминание о главном - заботе о себе, тем более в это непростое время. Тема сердца актуальна как никогда, исходя из статистики. И мы хотим, чтобы как можно больше людей обратили на него внимание. Ведь от здоровья этого органа зависит наша жизнь", - отмечает директор по управлению.

В центре Киева &quot;Дарница&quot; установила инсталляцию, которая побуждает украинцев позаботиться о своем сердцеВ центре Киева &quot;Дарница&quot; установила инсталляцию, которая побуждает украинцев позаботиться о своем сердце

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Почему нужно заботиться о своем сердце

По данным Минздрава и Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания приводят к 68% всех смертей. Полномасштабная война и хронические стрессы только усугубили ситуацию. Как отмечают в Институте сердца, инфаркты и инсульты помолодели на 10-15 лет. А 4 из 10 случаев небоевых потерь среди военных приходятся на острые сердечно-сосудистые состояния.

"При этом в 80% случаев эти заболевания можно предотвратить. Но самая большая проблема - в том, что многие сердечно-сосудистые заболевания годами могут развиваться практически бессимптомно. Своевременный чекап позволяет выявить эти факторы еще до появления инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", - отмечает генеральный директор Института сердца Борис Тодура.

В центре Киева &quot;Дарница&quot; установила инсталляцию, которая побуждает украинцев позаботиться о своем сердце
Инсталляция ко Всемирному дню сердца (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее в пределах месяца осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях - "Проверьте главное" - был представлен онлайн-калькулятор риска сердечно-сосудистых заболеваний , созданный "Дарницей" вместе с врачами из Института сердца.

За несколько вопросов о возрасте, росте, весе, привычках и семейном анамнезе человек получает ориентировочную оценку собственного состояния и понимания, стоит ли записаться на чекап. Калькулятор не заменяет врача, но поможет сделать шаг к заботе о себе.

Раньше мы писали, как в "Дарнице" оценивают риск дефицита лекарств и рассказали, что будет с ценами .

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