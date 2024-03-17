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У центрі Києва через ДТП електроопора впала на дорогу: рух ускладнено

Київ, Неділя 17 березня 2024 19:44
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У центрі Києва через ДТП електроопора впала на дорогу: рух ускладнено Фото: в центрі Києва сталась ДТП (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, в центрі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода, через що було ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Володимирській, через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Гетьмана Павла Скоропадського", - повідомили правоохоронці.

У центрі Києва через ДТП електроопора впала на дорогу: рух ускладнено

Фото: в Києві сталась ДТП (t.me/kyivpatrol)

Правоохоронці закликали водіїв врахувати дану інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

ДТП в Україні

Раніше повідомлялося, що цієї зими у Києві сталася потрійна ДТП за участю маршрутки. Були постраждалі.

Також ми писали, що поліція затримала іноземця, який влаштував у Києві п'яну ДТП.

Нагадаємо також, у серпні 2023 року у Полтаві на перехресті зіштовхнулися маршрутка та автомобіль. В результаті ДТП тоді постраждали пʼять осіб.

Також РБК-Україна писало про 10 правил, щоб уникнути неприємностей на дорозі.

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