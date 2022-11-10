Українські війська поки що не мають доступу до Херсона, - Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міністра оборони України Юрія Сака для Sky News .

ЗСУ ще не мають доступу до самого міста, яке вже кілька місяців перебуває під російською окупацією.

Тому українські офіційні особи, як і раніше, скептично ставляться до заяви Москви. Ще в середу в місті знаходилися десятки тисяч російських військовослужбовців.

"Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра в Херсонській області, все ще залишаються там. Усього їх налічується близько 20 тисяч осіб.

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