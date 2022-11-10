ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські війська поки що не мають доступу до Херсона, - Міноборони

Новость на русском →
Херсон, Четвер 10 листопада 2022 23:47
Українські війська поки що не мають доступу до Херсона, - Міноборони Фото: українські війська поки що не мають доступу до Херсона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна досі не бачить свідчень масового відведення військ з Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міністра оборони України Юрія Сака для Sky News.

ЗСУ ще не мають доступу до самого міста, яке вже кілька місяців перебуває під російською окупацією.

Тому українські офіційні особи, як і раніше, скептично ставляться до заяви Москви. Ще в середу в місті знаходилися десятки тисяч російських військовослужбовців.

"Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра в Херсонській області, все ще залишаються там. Усього їх налічується близько 20 тисяч осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
"Я не зачинив двері": Зеленський назвав умови, за яких буде вести перемовини з РФ
"Я не зачинив двері": Зеленський назвав умови, за яких буде вести перемовини з РФ
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа