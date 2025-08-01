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У центрі Харкова провалився ґрунт і відкрив катакомби: що знайшли під землею (фото)

Фото: У Харкові відкрилися підземні ходи після зсуву ґрунту (Харківська міська рада)
Автор: Тетяна Веремєєва

У сквері "Стрілка" в Харкові після зсуву ґрунту виявили підземні ходи. Попередньо - це можуть бути старовинні катакомби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську міську раду.

Підземелля відкрилися через просідання землі, яке сталося під час ліквідації наслідків нещодавнього буревію. Зсув спричинила вібрація від роботи спецтехніки. Також серед можливих причин - регулярні російські обстріли.

Комунальні служби вже розчищають провалля, щоб дослідити нововідкриту локацію. До справи долучили істориків - вони мають з’ясувати походження підземних ходів.


У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)

"Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше", - розповів мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)

Якщо об’єкт матиме історичну цінність, міська влада планує його зберегти та облаштувати.


У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вдарила по цивільному підприємству в селищі Васищеве під Харковом. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще четверо постраждали. Виникла масштабна пожежа на складі з харчами - вогонь охопив 20 тис. кв. м. Постраждали й двоє рятувальників.

Також ми розповідали, що СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по енергетичних об'єктах Харкова. Це 34-річний екс-працівник теплоенергетики, якого завербували через Telegram. Він збирав координати ТЕЦ, ППО та військкоматів, щоб зірвати опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Харків