В центре Харькова провалился грунт и открыл катакомбы: что нашли под землей (фото)

Подземелья открылись из-за проседания земли, которое произошло во время ликвидации последствий недавнего урагана. Оползень вызвала вибрация от работы спецтехники. Также среди возможных причин - регулярные российские обстрелы.

Коммунальные службы уже расчищают пропасть, чтобы исследовать новооткрытую локацию. К делу подключили историков - они должны выяснить происхождение подземных ходов.



В Харькове открылись подземелья после оползня (фото: Харьковский городской совет)

"Мы раскопаем этот провал глубже, чтобы выяснить, что именно там находится. Поднимем архивные документы. Возможно, это старый водопровод или территория рыбного рынка, который был здесь несколько веков назад. А, возможно, что-то совсем другое", - рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.



В Харькове открылись подземелья после оползня (фото: Харьковский городской совет)

Если объект будет иметь историческую ценность, городские власти планируют его сохранить и обустроить.



В Харькове открылись подземелья после оползня (фото: Харьковский городской совет)