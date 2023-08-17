У центрі Єкатеринбургу спалахнула будівля льодової арени (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на E1 .

Повідомляється, що до того як приїхали пожежники, з території арени самостійно евакуювалися 200 людей. Усіх робітників також попросили залишити об'єкт.

РосЗМІ повідомляють, що на даху льодової арени, що будується, горіли лакофарбові та пінопластові вироби. Пожежі надали другий ранг.

У МНС зазначають, що інформації про постраждалих не надходило.

Пожежі в Росії

Останнім часом у Росії все частіше трапляються пожежі. Вони відбуваються у прикордонних та віддалених регіонах.

Лише сьогодні у Волгограді сталася пожежа на території металургійного заводу "Червоний жовтень".

А 11 серпня у Калузі спалахнув вогонь на електричній підстанції. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без електрики.

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