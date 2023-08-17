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В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (фото, видео)

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Екатеринбург, Четверг 17 августа 2023 11:33
В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (фото, видео) Фото: в центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В центре Екатеринбурга загорелась главная стройплощадка ледовой арены 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на E1.

Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.

РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.

В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Пожары в России

В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.

Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь".

А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.

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Российская Федерация Пожар Екатеринбург
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