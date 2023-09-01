В Донецьку повідомляють про "прильоти", підіймається густий дим (відео)
У тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про "прильоти" у Київському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Місцеві повідомляють, що під атаку нібито потрапив район ТРЦ "Донецьк Сіті".
У мережі вже з'явилися відео з Донецьку, де видно густі клуби диму.
Вибухи у Донецьку
Зазначимо, що росіяни захопили Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті часто повідомляють про "бавовну".
Зокрема, 30 серпня було атаковано центр Донецька. Місцеві повідомляли про "прильоти" у двох ЖК.
В 27 серпня на околицях Донецька також лунали численні вибухи. 23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по окупантах в районі заводу "Топаз".
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