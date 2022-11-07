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У центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (відео)

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Донецьк, Понеділок 07 листопада 2022 09:45
У центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (відео) Фото: d центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Донецьку вночі 7 листопада пролунали вибухи. Після чого у будівлі "управління залізниці" спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежники довго не могли почати гасіння пожежі, оскільки в гідрантах не було води.

Тим часом призначений окупантами "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що загиблих та постраждалих внаслідок вибухів немає.

Фото: пожежа у будівлі "управління Донецької залізниці" (novosti.dn.ua)

Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативні вильоти.

Також повідомлялося, що українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів.

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