У центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку вночі 7 листопада пролунали вибухи. Після чого у будівлі "управління залізниці" спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежники довго не могли почати гасіння пожежі, оскільки в гідрантах не було води.

Тим часом призначений окупантами "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що загиблих та постраждалих внаслідок вибухів немає.

Фото: пожежа у будівлі "управління Донецької залізниці" (novosti.dn.ua)