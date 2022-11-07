У центрі Донецька після вибухів спалахнула будівля "управління залізниці" (відео)
У тимчасово окупованому Донецьку вночі 7 листопада пролунали вибухи. Після чого у будівлі "управління залізниці" спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежники довго не могли почати гасіння пожежі, оскільки в гідрантах не було води.
Тим часом призначений окупантами "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що загиблих та постраждалих внаслідок вибухів немає.
Фото: пожежа у будівлі "управління Донецької залізниці" (novosti.dn.ua)
Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативні вильоти.
Також повідомлялося, що українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.