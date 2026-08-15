У центрі Дніпра "розбірки" біля закладу переросли у стрілянину з пораненими

Випадки стрілянини в регіонах України

Нагадаємо, що це не перший випадок застосування зброї цивільними проти правоохоронців чи перехожих у регіонах України за останній час.

Зокрема, 14 серпня на Полтавщині у парку міста Лубни звичайна перевірка документів переросла у стрілянину. Місцевий житель раптово відкрив вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого один із поліцейських дістав вогнепальне поранення.

Крім того, 12 липня у центрі Білої Церкви невідомий відкрив вогонь та поранив юнака. 18-річний хлопець отримав поранення, його терміново госпіталізували, а стрільця оголосили в розшук.

Також на початку липня схожий інцидент стався на заході країни -у Львові чоловік вчинив стрілянину та погрожував дівчині зброєю. Поліцейським вдалося затримати зловмисника за лічені години.