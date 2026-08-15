В центре Днепра "разборки" возле заведения переросли в стрельбу с ранеными

Случаи стрельбы в регионах Украины

Напомним, что это не первый случай применения оружия гражданским против правоохранителей или прохожих в регионах Украины за последнее время.

В частности, 14 августа в Полтавской области в парке города Лубны обычная проверка документов переросла в стрельбу. Местный житель внезапно открыл огонь по правоохранителям, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Кроме того, 12 июля в центре Белой Церкви неизвестный открыл огонь и ранил юношу. 18-летний парень получил ранение, его срочно госпитализировали, а стрелка объявили в розыск.

Также в начале июля схожий инцидент произошел на западе страны - во Львове мужчина устроил стрельбу и угрожал девушке оружием. Полицейским удалось задержать злоумышленника в считанные часы.