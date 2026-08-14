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На Полтавщині чоловік раптово відкрив вогонь по поліцейських

19:05 14.08.2026 Пт
2 хв
Звичайна перевірка документів переросла у стрілянину
aimg Сергій Козачук
На Полтавщині чоловік раптово відкрив вогонь по поліцейських Фото: на Полтавщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських (pl.npu.gov.uа)
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У парку Лубен місцевий житель відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки. У результаті один із поліцейських дістав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Полтавської області.

Що відомо про надзвичайну подію

Подія сталася 14 серпня близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку в місті Лубни.

За даними правоохоронців, оперативники поліції відпрацьовували інформацію про злочин та перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. Під час спілкування той раптово почав тікати й відкрив стрілянину у бік поліцейських.

Унаслідок нападу один із працівників поліції під час виконання службових обов’язків дістав вогнепальне поранення. Наразі пораненому правоохоронцю надають медичну допомогу.

Затримання та загроза покарання

Нападника затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої він стріляв, вилучили.

За фактом нападу на правоохоронця вже відкрили кримінальне провадження.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічний термін.

Наразі розслідування триває, правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Збройні інциденти в Україні

Нагадаємо, що випадки застосування вогнепальної та травматичної зброї проти цивільних і правоохоронців фіксують у різних регіонах країни.

Зокрема, на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу двоє працівників поліції дістали поранення, а стрільця затримали.

Схожий випадок стався і в Київській області, де у центрі Білої Церкви невідомий поранив 18-річного хлопця. Потерпілого терміново госпіталізували, а зловмисника оголосили в розшук.

Крім того, правоохоронці працювали над подібним злочином у Галичині: у Львові чоловік влаштував стрілянину та погрожував дівчині. Поліції вдалося розшукати та затримати фігуранта за лічені години.

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