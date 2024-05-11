В центрі Броварів пролунав вибух: серед постраждалих правоохоронець

Сьогодні, 11 травня, приблизно о 20.40 в центрі Броварів пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Броварів Ігоря Сапожка.
"В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 пролунав вибух", - повідомив Сапожко.
За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.
"На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються", - повідомив мер.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Харкові прогриміли вибухи. У передмісті було зафіксовано "приліт".
Крім того, ми також писали, що в ОВА розповіли про наслідки "прильотів" у Ровеньках Луганської області.
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