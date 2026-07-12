У центрі Білої Церкви невідомий відкрив вогонь та поранив юнака: поліція шукає стрільця

Поліція Київської області повідомила про стрілянину у центрі Білої Церкви, внаслідок якої поранення отримав 18-річний юнак. Потерпілого госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білоцерківського районного управління поліції.
Інцидент стався 11 липня близько 19.38 на вулиці Ярослава Мудрого. До поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що невідомий вистрілив із пневматичної зброї та поранив молодика.
За фактом відомості внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.
Внаслідок стрілянини тілесні ушкодження отримав 18-річний юнак. Його госпіталізували, зараз медики надають йому потрібну допомогу. Інформація про характер отриманих травм наразі не уточнюється.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні та ювенальні поліцейські. Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів, щоб встановити особу людини, яка відкрила вогонь.
Після того, як будуть з'ясовані всі обставини інциденту, діям того, хто стріляв, дадуть відповідну правову кваліфікацію. Розслідування продовжується.
Нагадаємо, що раніше схожий інцидент стався у Львові. Увечері 1 липня на вулиці Шевченка невідомий чоловік вчинив стрілянину з рушниці, здійснивши близько дев'яти пострілів у повітря, а також погрожував зброєю дівчині. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 23:30, після чого правоохоронці оперативно встановили місцеперебування та затримали підозрюваного протягом кількох годин.