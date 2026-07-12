В центре Белой Церкви неизвестный открыл огонь и ранил юношу: полиция ищет стрелка

Полиция Киевской области сообщила о стрельбе в центре Белой Церкви, в результате которой ранение получил 18-летний юноша. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белоцерковского районного управления полиции.
Инцидент произошел 11 июля около 19:38 на улице Ярослава Мудрого. В полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия и ранил молодого человека.
По факту произошедшего сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.
В результате стрельбы телесные повреждения получил 18-летний юноша. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Информация о характере полученных травм пока не уточняется.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные и ювенальные полицейские. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить личность человека, открывшего огонь.
После того как будут выяснены все обстоятельства инцидента, действиям стрелявшего дадут соответствующую правовую квалификацию. Расследование продолжается.
Напоминаем, что ранее похожий инцидент произошел во Львове. Вечером 1 июля на улице Шевченко неизвестный мужчина устроил стрельбу из ружья, произведя около девяти выстрелов в воздух, а также угрожал оружием девушке. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 23:30, после чего правоохранители оперативно установили местонахождение и задержали подозреваемого в течение нескольких часов.