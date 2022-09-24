У центрі Бердянська пролунав вибух

Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у суботу, 24 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду в Telegram .

Зазначимо, що у Запорізькій області повітряну тривогу не оголошували.

Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста.

Зазначимо, що сьогодні під Маріуполем прогриміли вибух, а через декілька годин у самому місті спрацювала система ППО.

Окрім цього, окупанти обстріляли Дніпропетровську область, постраждало три людини.

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