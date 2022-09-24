У центрі Бердянська пролунав вибух
Ілюстративне фото: у центрі Бердянська пролунав вибух (Getty Images)
Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у суботу, 24 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду в Telegram.
Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста.
Зазначимо, що у Запорізькій області повітряну тривогу не оголошували.
Зазначимо, що сьогодні під Маріуполем прогриміли вибух, а через декілька годин у самому місті спрацювала система ППО.
Окрім цього, окупанти обстріляли Дніпропетровську область, постраждало три людини.
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