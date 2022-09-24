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В центре Бердянска раздался взрыв

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Бердянск, Суббота 24 сентября 2022 21:39
В центре Бердянска раздался взрыв Иллюстративное фото: в центре Бердянска раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Громкий взрыв прогремел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 24 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram.

Жители сообщают, что звук раздавался из центра города.

Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.

Отметим, что сегодня под Мариуполем прогремели взрыв, а через несколько часов в самом городе сработала система ПВО.

Кроме этого, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, пострадали три человека.

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Бердянск Запорожская область
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