В центре Бердянска раздался взрыв

Громкий взрыв прогремел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 24 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram .

Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.

Жители сообщают, что звук раздавался из центра города.

Отметим, что сегодня под Мариуполем прогремели взрыв, а через несколько часов в самом городе сработала система ПВО.

Кроме этого, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, пострадали три человека.

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