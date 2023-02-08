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У центрі Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Фото: У центрі Бердянська пролунали вибухи та зайнялась пожежа (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бердянської міської військової адміністрації.

"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ППО окупантів не спрацювало, а у центрі міста пожежа.

"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

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