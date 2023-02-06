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Чули в Маріуполі та Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибух

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Запоріжжя, Понеділок 06 лютого 2023 13:59
Чули в Маріуполі та Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибух Фото: вибух в Бердянську Запорізької області стався 6 лютого (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Бердянська гора, чути гучні вибухи. Навіть у Маріуполі було чути вибух, в Урзуфі теж. Уявляю як бердянці злякалися", - пише Telegram-канал враження місцевих жителів від вибуху.

Через вибух, як розповіли місцеві жителі, у деяких у будинках та квартирах навіть штукатурка посипалася і "ледве шафи не попадали".

Як повідомлялося, гучний вибух було чутно жителям окупованого Бердянська у вівторок, 24 січня. Попередньо там підірвали автомобіль.

Нагадаємо, російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, який знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

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Бердянськ вибухи Запорожская область
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