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В центре Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар

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Бердянск, Среда 08 февраля 2023 21:02
В центре Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар Фото: В центре Бердянска раздались взрывы и загорелся пожар (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы и в центре города вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бердянской городской военной администрации.

"В Бердянске 4 мощных взрыва в центре города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО оккупантов не сработало, а в центре города пожар.

"Ожидаем подробной информации и подтверждения от Генштаба", - добавили в военной администрации.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. Он был так силен, что его слышали жители Мариуполя и Урзуфа (Донецкая область).

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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