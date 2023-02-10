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Центрфорвард "Ванкувера" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Еліас Петтерсон і Олівер Екман-Ларссон закинули 3 шайби на двох (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Зірковий хокеїст "Ванкувер Кенакс" Еліас Петтерссон став головною зіркою чергового ігрового дня регулярного чемпіонату в найсильнішій лізі світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Шведський форвард набрав три пункти в поєдинку проти "Нью-Йорк Айлендерс" на виїзді (6:5). 24-річний скандинав закинув дві шайби та оформив асист.

Петтерссон у стартовому періоді взяв участь у гольовій комбінації, що завершилася шайбою Екмана-Ларссона. Натомість сам узявся до справи в третій 20-хвилинці. Спершу він потужним кидком від синьої лінії реалізував більшість "Кенакс", а потім із правої зони вкидання "прошив" Сорокіна.

Непроста перемога "Ванкувера" не змінила турнірного становища команд. "Кенакс" не проходять у плей-офф від Тихоокеанського дивізіону. Натомість "Айлендерс" ризикують стати зайвими у боротьбі за путівки в матчі на виліт від дивізіону Метрополітен.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Тампи-Бей" Брендон Хейгел і воротар "Філадельфії" Картер Харт. Канадський крайній нападник дублем і результативною передачею допоміг розгромити "Колорадо" (5:0). Голкіпер натомість відбив 34 удари та переміг у серії булітів "Едмонтон" (2:1).

До слова, напередодні воротар "Далласа" Оттінджер опинився на вершині хіт-параду хокеїстів.

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