Центрфорвард "Ванкувера" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Шведский форвард набрал три пункта в поединке против "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде (6:5). 24-летний скандинав забросил две шайбы и оформил ассист.

Петтерссон в стартовом периоде принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Экмана-Ларссона. Сам же взялся за дело в третьей 20-минутке. Сначала он мощным броском от синей линии реализовал большинство "Кэнакс", а затем из правой зоны вбрасывания "прошил" Сорокина.

Непростая победа "Ванкувера" не изменила турнирного положения команд. "Кэнакс" не проходят в плей-офф от Тихоокеанского дивизиона. В свою очередь "Айлендерс" рискуют стать лишними в борьбе за путевки в матчи на вылет от дивизиона Метрополитен.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Тампы-Бэй" Брэндон Хейгел и вратарь "Филадельфии" Картер Харт. Канадский крайний нападающий дублем и результативной передачей помог разгромить "Колорадо" (5:0). Голкипер же отбил 34 удара и победил в серии буллитов "Эдмонтон" (2:1).