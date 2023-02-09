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Голкіпер "Далласа" став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Даллас, Четвер 09 лютого 2023 11:19
Голкіпер "Далласа" став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Джейк Оттінджер оформив 38 сейвів проти "Міннесоти" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав воротаря "Даллас Старз" Джейка Оттінджера найкращим у черговий ігровий день регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний голкіпер допоміг техасцям здобути домашню перемогу над "Міннесотою" (4:1). Відсоток сейвів американця – 97,4%.

Оттінджер пропустив одну шайбу від Ерікссона в другому періоді, коли "Даллас" грав у меншості. Натомість парирував воротар 38 ударів. Зокрема, він впорався зі всіма випадами в рівних складах (35 із 35-ти) та доклався до зміцнення лідерства "Старз" у Західній конференції НХЛ (70 очок).

До кінця тижня "Даллас" проведе ще один матч регулярного чемпіонату. У суботу "Старз" зустрінуться з "Тампою-Бей". "Лайтнінг" ідуть п'ятими на Сході. Техасці приймуть гостей із Флориди на льоду "Амерікан Ейрлайнс Центр".

Доповнили топ-3 зірок вечора оборонець "Нью-Йорк Рейнджерс" K'Андре Міллер і центрфорвард "Далласа" Роопе Хінц. Перший записав до свого активу 3 результативні передачі проти "Ванкувера" (4:3). Натомість другий закинув шайбу та зробив асист проти "Міннесоти".

До слова, напередодні вінгер "Сан-Хосе" Майєр очолив топ-трійку зірок із трьома набраними пунктами проти "Тампи".

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