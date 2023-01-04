Центрфорвард "Баффало" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрального форварда "Баффало Сейбрз" Тейджа Томпсона головною зіркою ігрового дня. Він закинув три шайби та віддав одну результативну передачу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

25-річний американець доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном", розпочавши з асиста на Тука. Надважливими були перші дві шайби зірки "Сейбрз" – під завісу першого періоду та на старті другої 20-хвилинки.

За рахунку 1:1 Томпсон класним пострілом із лівої зони вкидання вивів "Баффало" вперед. А потім отримав передачу від Тука по центру та кинув повз Кемпера. В овертаймі ж центрфорвард став головним героєм – підстеріг помилку оборони "Кепіталз" і переграв воротаря з кількох метрів.

Завдяки перемозі "Баффало" продовжив переслідування трійки найкращих команд Атлантичного дивізіону. Наразі "Сейбрз" набрали 40 очок і відстають від "Тампи-Бей Лайтнінг" на 9 пунктів. До плей-офф проходять "Бостон", "Торонто" та ті ж "Лайтнінг".

Доповнили топ-трійку зірок вечора вінгер "Флориди" Меттью Ткачук і форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Метью Барзал. "Юкі" з обойми "Пантерз" оформив хет-трик плюс асист проти "Арізони" (5:3). Натомість "острів'янин" закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з "Ванкувером" (6:2).