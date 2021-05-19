"Центрэнерго" выходит из кризиса и получит прибыль по итогам 2021 года, - Власенко

По его словам, на момент начала его работы и новой дирекции предприятия, компания находилась в тяжелом положении. Зимой "Центрэнерго" работало на полную мощность, чтобы не допустить веерных отключений в пиковые периоды нагрузки. Был использован почти весь уголь, а из-за расходов на работу газовых блоков накопилась значительная задолженность перед НАК “Нафтогаз”.

Сегодня, менее чем за 3 месяца с тех пор, компания успешно вышла из кризиса.

"Фонд госимущества поставил передо мной и моей командой пять основных KPI: максимизировать доходы от продажи электроэнергии, оптимизировать расходы, построить вертикально-интегрированную компанию, наладить эффективную цепочку поставок угля с госшахт и подготовить компанию к приватизации в кратчайшие сроки. С задачами мы справляемся - поставки угля налажены, доходы поднялись, расходы также оптимизируем. Сейчас занимаемся построением вертикально-интегрированной компании", - отметил Власенко.

Одним из ключевых направлений работы, по его словам, стало обновление стратегии реализации электроэнергии. Это обеспечило высокую конкуренцию на аукционах, а также значительный рост прибылей компании.

"Мы обновили стратегию торгов и теперь успешно работаем на Украинской энергетической бирже. Отказались от практики продажи больших объемов электроэнергии за раз в одни руки. Теперь на аукционах десятки компаний - часто это конечные потребители, небольшие производства. Благодаря их конкуренции цены на торгах растут, а мы получаем больше выручки", - добавил руководитель "Центрененрго".

Повышение доходов от реализации электроэнергии также позволяет своевременно оплачивать поставленный уголь. Сегодня компания закупает уголь напрямую у государственных шахт и полностью обеспечена горючим.

Власенко также сообщил, что балансирующие мощности тепловых электростанций "Центрэнерго" необходимы для украинской энергосистемы.

"Балансирующая мощность востребована и с развитием возобновляемой энергетики этот спрос будет только повышаться. Чем больше в Украине строится "зеленых" электростанций тем больше будут востребованы ТЭС, чтобы сбалансировать перепады потребления и производства. В будущем это будут "золотые киловатты", - считает глава "Центрэнерго".

В то же время он добавил, что благодаря успешному выходу из кризиса и выполнении поставленных задач, уже за девять месяцев этого года "Центрэнерго" почти полностью компенсировать ущерб от использования газа зимой этого года. По итогам года компания должна получить прибыль.