"Центренерго" виходить з кризи та отримає прибуток за підсумками 2021, - Власенко

В.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Юрій Власенко заявив, що підприємство успішно виходить з кризи. А за підсумками 2021 року в компанії прогнозують прибуток.
Про це Власенко розповів в інтерв'ю Liga.net.
За його словами, на момент початку його роботи та нової дирекції підприємства, компанія знаходилася в тяжкому становищі. Взимку "Центренерго" працювало на повну потужність, аби не допустити віялових відключень у пікові періоди навантаження. Було використано майже все вугілля, а через витрати на роботу газових блоків накопичилася значна заборгованість перед НАК “Нафтогаз”.
Сьогодні, менш ніж за 3 місяці з того часу, компанія успішно вийшла з кризи.
"Фонд держмайна поставив переді мною і моєю командою п'ять основних KPI. Максимізувати доходи від продажу електроенергії, оптимізувати витрати, побудувати вертикально-інтегровану компанію, налагодити ефективний ланцюжок постачання вугілля з державних шахт і підготувати компанію до приватизації в найкоротші терміни. Завдання ми успішно виконуємо - поставки вугілля налагоджені, доходи піднялися, витрати також оптимізуємо. Зараз займаємося побудовою вертикально-інтегрованої компанії", - відзначив Власенко.
Одним з ключових напрямів роботи, за його словами, стало оновлення стратегії реалізації електроенергії. Це забезпечило високу конкуренцію на аукціонах, а також значне зростання прибутків компанії.
"Ми оновили стратегію торгів і тепер успішно працюємо на Українській енергетичній біржі. Відмовилися від практики продажу великих обсягів електроенергії за раз в одні руки. Тепер на аукціонах десятки компаній - часто це кінцеві споживачі, невеликі виробництва. Завдяки їх конкуренції ціни на торгах ростуть, а ми отримуємо більше виручки", - додав керівник "Центрененрго".
Підвищення доходів від реалізації електроенергії також дозволяє своєчасно оплачувати поставлене вугілля. Сьогодні компанія закуповує вугілля напряму у державних шахт та повністю забезпечена пальним.
Власенко також повідомив, що балансуючі потужності теплових електростанцій "Центренерго" необхідні для української енергосистеми.
"Балансуючі потужності мають попит і з розвитком відновлюваної енергетики цей попит буде тільки підвищуватися. Чим більше в Україні будується "зелених" електростанцій, тим більше будуть потрібні ТЕС, щоб збалансувати перепади споживання і виробництва. В майбутньому це будуть "золоті кіловати"", - вважає очільник "Центренерго".
Водночас він додав, що завдяки успішному виходу з кризи та виконанні поставлених завдань, вже за дев’ять місяців цього року "Центренерго" майже повністю компенсувати збиток від використання газу взимку цього року. За підсумками року компанія має отримати прибуток.
Нагадаємо, 26 лютого Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго". Було призначено 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. генерального директора Юрієм Власенко.