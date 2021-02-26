Фонд госимущества назначил новый состав дирекции "Центрэнерго"

Об этом сообщается на сайте фонда.

В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор с топливного обеспечения), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор материально-технического обеспечения и інвестпроєктів), а также Дмитрий Момонова (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению)

Новый управленческий состав компании под председательством Юрия Власенко должен обеспечить построение на базе "Центрэнерго" холдинга с перспективными государственными угольными шахтами, дальнейшее улучшение финансовых и производственных показателей, поддержку энергетической безопасности, а также подготовку к приватизации.