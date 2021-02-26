Фонд госимущества назначил новый состав дирекции "Центрэнерго"
Фонд государственного имущества Украины полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго". Назначено 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. генерального директора Юрием Власенко.
Об этом сообщается на сайте фонда.
В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор с топливного обеспечения), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор материально-технического обеспечения и інвестпроєктів), а также Дмитрий Момонова (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению)
Новый управленческий состав компании под председательством Юрия Власенко должен обеспечить построение на базе "Центрэнерго" холдинга с перспективными государственными угольными шахтами, дальнейшее улучшение финансовых и производственных показателей, поддержку энергетической безопасности, а также подготовку к приватизации.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.